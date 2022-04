Scontro fra le ali di 2 aerei di linea, paura a Malpensa FOTO

Milano - Un airbus A330 Delta, appena atterrato a Malpensa da New York, ha urtato con l'estremità dell'ala la winglet di un A320 easyJet. È accaduto questa mattina (lunedì 4 aprile) nel piazzale dell'aeroporto, quando l'A320 era già pronto a partire direzione Tel Aviv. L'incidente è avvenuto a causa di un problema nell'allocazione delle piazzole di parcheggio.

Gli approfondimenti sulle cause dello scontro sono, comunque, tuttora in corso. L'aereo arrivato dagli Usa era in fase di accostamento al satellite Nord e non prevede ritardi sul suo prossimo volo direzion, mentre è stato deciso di posticipare il decollo per Israele di due ore.