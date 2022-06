Scontro in strada tra Giuseppe Conte e un cittadino: «Pagliaccio!» VIDEO

Messina - «Pagliaccio». È l’insulto rivolto in strada da un passante al leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte, durante la tappa messinese della sua campagna elettorale per le amministrative in Sicilia. «Il pagliaccio sei tu, non lo trovi un politico che viene e ti parla guardandoti negli occhi» ribatte l'ex premier. Nella sequenza, girata da un terrazzo e pubblicata ieri su TikTok, si riesce ad ascoltare Conte che ripete più volte: «Qual è la tua posizione politica?». E poi: «Se non me la sai spiegare, allora il pagliaccio sei tu!».