Scooter elettrici, la mobilità è sempre più green ed ecologica

Vogliamo sempre riuscire a mantenere tutta una serie di impegni, rispettare scadenze ed essere - in poche parole - multitasking. Corriamo da un ufficio all’altro, ci dedichiamo ad appuntamenti di lavoro e incombenze di famiglia così come anche a svaghi e hobby di vario tipo. Per essere in grado di rispettare la tabella di marcia spesso si deve ricorrere a un supporto esterno, per esempio uno scooter elettrico che - in qualsiasi momento - ci possa condurre rapidamente a destinazione senza perdere troppo tempo. Capita infatti di ritrovarsi bloccati nel traffico oppure di essere un po’ lontani da una destinazione che non può essere raggiunta velocemente a piedi. Ecco perché il servizio di mobilità alternativa rappresentato dagli scooter elettrici, oltre a essere green, è perfetto per affrontare ogni impegno con una certa tranquillità.

I vantaggi di noleggiare uno scooter per evitare traffico e gli ingorghi

Gli scooter sono veloci e scattanti, sanno sempre interpretare qualsiasi situazione legata al traffico e ai suoi ingorghi sia nelle grandi città che nelle zone industriali, così come nei poli dove si svolgono le attività legate allo sviluppo del business. Le code al semaforo si accorciano, i tempi per la ricerca del parcheggio di riducono drasticamente ed ecco in breve la spiegazione del perché - pur non rappresentando una novità assoluta nel panorama della mobilità alternativa in Italia - quello degli scooter elettrici è un servizio sempre più apprezzato e anzi in assoluta ascesa. Con il tempo, peraltro, la formula è stata affinata e messa a punto nel dettaglio, per fare in modo di offrire un servizio calibrato sulle necessità ricorrenti degli utenti. Esattamente come accade con il servizio di mobilità alternativa rappresentato dal car sharing, anche il noleggio degli scooter si basa su un format collaudato. Iscrivendosi a una piattaforma di scooter sharing, si prenota il mezzo e lo si utilizza per un tempo determinato più o meno lungo.. Per quanto riguarda la riconsegna, questa può essere effettuata in giro per la città e/o nelle postazioni adibite allo scopo. Sempre più realtà scelgono di offrire questo servizio e tra le formule più apprezzate e in ascesa c’è sicuramente lo scooter sharing Telepass. Come funziona? Vediamolo insieme nel prossimo paragrafo.

Come funziona lo scooter sharing messo a disposizione da Telepass

Tra le molte realtà che stanno scegliendo di offrire un servizio di noleggio scooter c’è anche quella di Telepass. Viene messo al centro il valore chiave della portabilità, sempre nell’ottica di favorire il processo di digitalizzazione a tutto tondo. Il servizio di scooter sharing di Telepass può essere attivato in pochi e semplici clic. Basterà scaricare la relativa app Telepass Pay dagli store per smartphone e tabletper poi cominciare a cercare sulla mappa, grazie alla geolocalizzazione, i mezzi disponibili più vicini al punto in cui ci si trova. Qui si potrà ritirare velocemente lo scooter, prenotandolo, oppure andando direttamente in loco. Dopo aver cliccato sul comando ‘Apri’, si procederà all’effettivo sblocco del mezzo e si potrà procedere all’avviamento del sistema elettronico dello scooter. All’interno del bauletto si troverà il casco per chi guida e un secondo casco per l’eventuale passeggero (presenti anche delle cuffie igieniche per una maggiore sicurezza). Cosa resta da fare? Dopo aver indossato il casco si potrà salire a bordo e cominciare a utilizzare il mezzo per effettuare i propri spostamenti. Alla fine, dopo aver parcheggiato opportunamente il mezzo, basterà tornare sulla app e fare clic su ‘Termina’ in modo tale da bloccare l’utilizzo e passare al pagamento. Verrà anche generato un resoconto relativo al noleggio appena terminato, per esempio il conteggio dei chilometri e le tempistiche di utilizzo effettivo. Perdere tempo nel traffico, insomma sarà solo un lontano ricordo. Lo scooter elettrico è bello, pratico ed ecologico: tutto si fa tramite app e il servizio offerto nelle principali città italiane aiuta a velocizzare qualsiasi operazione o incombenza.

Il concetto di sharing mobility: perché è importante

Sappiamo bene quanto, soprattutto in questa epoca storica al centro di intensi cambiamenti e rivoluzioni, sia importante abbracciare il concetto di sharing mobility in un’ottica sia di maggiore praticità che di rispetto ambientale e tutela del pianeta. Al centro troviamo un principio fondamentale, che guida qualsiasi attività, ovvero il principio della condivisione, che permette di ottimizzare tempi e costi. La condivisione può avvenire in due modi: in successione, nel caso in cui si proceda al noleggio per esempio di un monopattino, oppure in contemporanea nell’eventualità che a noleggiare il mezzo siano più persone, come ad esempio un auto. Le app per dispositivi mobili come tablet e smartphone vengono messe al centro di questa innovazione, anche grazie alle antenne GPS che permettono di trovare il mezzo libero più prossimo alla propria localizzazione.

I feedback degli utenti, il servizio personalizzato e la capacità residua

La personalizzazione del servizio è un aspetto importante quando si tratta di mettersi a proprio agio mentre si svolgono compiti e attività cruciali per il proprio lavoro o la famiglia, così come quando ci si dedica al proprio tempo libero. Per questo motivo il passaparola e i feedback degli utenti, specialmente quando i commenti siano ricchi di indicazioni e dettagli relativi all’esperienza di noleggio, possono rappresentare uno degli aspetti più cruciali per il successo del servizio. Quest’ultimo, grazie ai feedback, può infatti essere costantemente migliorato e personalizzato rispetto alle esigenze dei clienti attivi. Inoltre, grazie alla mobilità condivisa, si può mettere a fuoco anche l’aspetto della capacità residua. Il settore dei trasporti ha infatti un potenziale che spesso rimane del tutto inutilizzato: ci sono molti mezzi in circolazione che non sono a pieno carico. Il mondo dello sharing mobility consente anche di ottimizzare questo aspetto, garantendo proprio di sfruttare compiutamente la capacità residua.