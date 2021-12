Scoperto secondo caso di variante Omicron in Sicilia

“Un secondo caso di variante Omicron in Sicilia. Prontamente identificata grazie al sequenziamento nei laboratori di Palermo“. Lo rende noto l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza.

Il soggetto contagiato dalla variante Sudafricana è una giovane donna di 31 anni. “Grazie alla doppia vaccinazione anche lei, come il precedente caso, è paucisintomatica ed isolata al domicilio”, aggiunge Razza.

Il primo caso di variante Omicron nell’Isola era stato annunciato lo scorso 13 dicembre da Nello Musumeci. “Nei laboratori regionali del Cqrc di Palermo – si legge in una nota – è stato sequenziato, anche in Sicilia, il primo caso di variante Omicron. Non è una sorpresa e a questo era predisposto il nostro sistema di sorveglianza epidemiologica. Si tratta di un uomo con doppia vaccinazione e, anche per questa ragione, solo con lievi sintomi e isolato al domicilio. La macchina della prevenzione ha provveduto a effettuare il tracciamento tempestivamente”.