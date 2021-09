Scoppiano i tubi, la fontana gigante arriva al secondo piano VIDEO

Trapani – Lavaggio strada straordinario stamani all’incrocio tra via Vespri e via Volturno, a Trapani: all’improvviso la conduttura che porta l'acqua nella zona del centro storico è saltata, lavando vetri e facciate dei palazzi e allagando l’isolato.

Per cause ancora da accertare, la pressione nei tubi ha spaccato l'asfalto: alcuni residenti riferiscono di recenti lavori di manutenzione nella zona, che evidentemente non devono essere andati per il verso giusto. Nei video la doppia inquadratura, da un condominio e a livello della strada.