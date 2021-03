Scopre di essere incinta durante chemioterapia: bimbo è sano e sta bene

Palermo - Ha scoperto di aspettare un bambino a 5 mesi di gravidanza mentre riceveva cure oncologiche. Il suo bimbo, 3,600 grammi, è nato il 15 marzo al Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo, si chiama Giuseppe e sta benissimo. E' una storia di speranza e coraggio quella che ha visto protagonista Sabrina, 35 anni, residente a Palermo, che lunedì è diventata mamma per la quarta volta. Una gravidanza del tutto inaspettata e di certo non cercata per lei, che dal 2017 combatte una battaglia contro un tumore alla mammella per il quale ha subito già due interventi.

La sorpresa è arrivata in modo del tutto casuale durante una visita ginecologica di controllo in cui l’ecografia ha subito messo in evidenza la presenza di un bambino già in un’epoca gestazionale pari a 22 settimane. Sabrina è stata accompagnata nel suo percorso da una èquipe multidisciplinare di specialisti delle unità complesse di Ginecologia e Ostetricia, diretta da Renato Venezia; di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale (TIN), guidata da Giovanni Corsello e di Oncologia Medica diretta da Antonio Russo.