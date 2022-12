Scopriamo di più sulle fight night UFC, sempre più seguite in Italia

Per quelli che non le conoscessero: le Fight Night fanno parte degli eventi organizzati periodicamente dall’UFC (the Ultimate Fighting Championship), società americana di promozione MMA (Mixed Martial Arts). Curioso il fatto che la proprietà si chiami Zuffa, nome scelto proprio dal significato italiano di lotta, scontro, baruffa. E in effetti l’MMA, nonostante il nome, più che una disciplina marziale (come il karate o il judo), è più uno sport da combattimento (come il kickboxing), e somiglia molto a una lotta di strada, dove per vincere vale tutto.

E infatti, di nuovo non a caso, sembra tragga le proprie origini dal Vale Tudo, uno sport da combattimento, molto popolare soprattutto in Brasile, a pieno contatto e con relativamente poche regole. In realtà nell’MMA le regole ci sono eccome, e con esse l’organizzazione di eventi e la promozione. Non mancano pure le scommesse MMA, presenti nella lavagna dei migliori bookmaker stranieri.

Tra gli eventi principali UFC troviamo le Fight Night, arrivate all’edizione n°215, e gli “eventi numerati”, chiamati semplicemente UFC, arrivati all’edizione n°281. Sul sito ufficiale UFC è possibile trovare il calendario completo degli eventi passati e di quelli in programmazione. Ogni evento è caratterizzato da una Fight Card composta da più combattimenti, tra cui quello finale, il main event che dà anche il nome alla serata. La prossima Fight Night, in programma il 18 dicembre 2022, prevede l’incontro tra Cannonier e Strickland per la classe dei pesi medi.

Jared Cannonier è nato il 16 marzo 1984 in America, ed è terzo nel ranking della sua classe di peso. Ha iniziato la sua carriera agli inizi del 2011, debuttando nella MMA professionistica in Alaska nel giugno dello stesso anno. Si unisce all’UFC nell’ottobre 2014, perdendo però al suo debutto per KO. Ad aprile 2016, nell’UFC Fight Night 86, vince contro Cyril Asker e conquista il primo premio bonus Performance of the Night. Conquisterà altri tre premi Performance of the Night (contro Branch, Hermansson e Brunson) e un Fight of the Night contro Ion Cuțelaba. In carriera ha registrato 15 vittorie (10 per KO, 2 per sottomissione e 3 per decisione) e 6 sconfitte (2 per KO e 4 per decisione).

Sean Strickland è un combattente americano classe ‘91, settimo posto della classifica dei pesi medi UFC. Cresciuto in California, ha iniziato ad allenarsi nelle arti marziali miste all’età di 14 anni ed è diventato professionista a 16 anni. Ha fatto il suo debutto professionale nel 2008 per la promozione King of the Cage (KOTC), vincendo il titolo e difendendolo per cinque volte. Il 15 marzo 2014 debutta in UFC affrontando Bubba McDaniel, vincendo per sottomissione. Ha vinto il bonus Performance of the Night (contro Allen). Nel 2018 ha avuto un grave incidente in moto che lo ha costretto fuori dai giochi per circa due anni. Da quando è rientrato, il 31 ottobre 2020, ha perso solo una volta. In totale per lui 25 vittorie (10 per KO, 4 per sottomissione, 11 per decisione) e solo 4 sconfitte (2 per KO e 2 per decisione).

I bookmakers puntano su Cannonier, nonostante Strickland abbia perso solamente contro Alex Pereira nella categoria dei pesi medi. Evidentemente l’esperienza di Cannonier ha fatto pendere l’ago della bilancia a suo favore. Staremo a vedere dunque come finirà l’incontro che chiuderà l’anno 2022. Dopo di questo, si ripartirà il 14 gennaio 2023 con UFC Fight Night 217 Gastelum vs Imavov e il 21 dello stesso mese con l’UFC 283.