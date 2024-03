Screening per la prevenzione del tumore al seno all'Avimecc

Modica - Informare e prevenire, attraverso la formazione dei propri dipendenti.

L’iniziativa, divisa in tre giornate, dell’associazione Altea Salute Donna, per sensibilizzare le donne a pratiche di screening per la prevenzione del tumore al seno si è tenuta nei locali della azienda Avimecc di Modica, sensibile ai temi della prevenzione e della informazione a tutela della salute.

Le donne di Avimecc hanno partecipato alla campagna di prevenzione grazie ai medici volontari della breast unit di Ragusa e della dottoressa Daniela Pluchino, della equipe della chirurgia senologica dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Sabato mattina programmate le ecografie presso l’azienda eseguite direttamente del professor Enrico Cassano, oncologo radiologo e direttore della Divisione di Radiologia Senologica presso lo IEO di Milano.

L’occasione sarà utile per approfondire col professor Cassano i temi legati al progresso tecnologico che consente oggi di effettuare test sempre più precisi, come la mammografia, l’ecografia e la risonanza magnetica, permettendo di individuare lesioni sempre più piccole.