Scuola, didattica a distanza in Sicilia per elementari e medie fino a 16/1

Il Governo Regionale siciliano avrebbe deciso la didattica a distanza per le scuole elementari e medie fino al 16 gennaio. La notizia è ufficiosa e dovrebbe essere resa nota in serata.

“Stasera firmeremo un’ordinanza con misure più restrittive: rimane la didattica a distanza per le scuole superiori, e pensiamo di poter chiudere per alcuni giorni anche le scuole di altri ordini e grado. Resterà, infine, il coprifuoco e consentiremo il cibo da asporto nei ristoranti, e adotteremo misure che consentano ai sindaci di potere intervenire a seconda della specificità locale”. Ad annunciarlo il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, nel giorno in cui il ministero della Salute ha inserito l’isola tra le zone arancioni.