Scuola, due licei biomedici a Modica e Ragusa

Modica - Pubblicato il decreto di individuazione dei licei in cui attuare il percorso di potenziamento-orientamento Biologia con curvatura biomedica, a partire dall’anno scolastico 2022/23. Le domande per partecipare all’avviso ministeriale erano scadute lo scorso 26 agosto. Sono 47 in tutto le scuole individuate in tutta Italia, di cui 2 nella provincia iblea: il liceo classico “G. Galilei-T. Campailla” a Modica (foto) e l’Istituto “G.B. Vico-Umberto I-R. Gagliardi” di Ragusa.

Nello specifico, si tratta di un percorso di potenziamento orientamento triennale - per un totale di 150 ore - a partire dal terzo anno del corso di studi. Il monte ore annuale è di 50 ore: 40 svolte in laboratorio con la formula dell’impresa formativa simulata e 10 ore presso strutture sanitarie, individuate dagli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri provinciali secondo modalità afferenti ai “Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO)”.