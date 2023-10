Scuola: Giannino, futuro donne nel lavoro dipende da istruzione

"Oggi occorre che i giovani e le giovani donne abbiano consapevolezza e fiducia nelle proprie ambizioni mostrando loro modelli di riferimento validi e talvolta alternativi. Abbiamo bisogno di meno stereotipi e di più 'role model', figure di donne come Marisa Bellisario, sono riuscite con passione e ingegno a cambiare, in positivo, le sorti di un Paese e grazie alle loro spinte propulsive la storia sta cambiando". Lo ha detto in mattinata Concetta Giannino, rettore del Convitto nazionale "Giovanni Falcone" di Palermo, intervendendo alla terza edizione di "B-Factor", il contest in collaborazione con Intesa Sanpaolo dedicato alle start up innovative al femminile, nell'ambito della 23/ma edizione di "Donna Economia & Potere", il seminario internazionale della Fondazione Marisa Bellisario.

"Noi donne abbiamo ricevuto un mandato dalla società - ha aggiunto - È lo stesso mandato che si chiede oggi alla scuola, cioè farsi carico di una parte di responsabilità. Fare in modo che le ragazze e i ragazzi imparino a inserirsi nella società attraverso la mediazione dei saperi e di una relazione educativa attenta al loro benessere e alle loro difficoltà. La donna così come la scuola devono saper orientare, ma, soprattutto, devono avere un proprio orientamento chiaro e trasparente. Il futuro delle donne nei ruoli chiave del mondo del lavoro - ha sottolineato - dipende dal livello di istruzione e scolarizzazione delle ragazze di oggi. Abbiamo bisogno di una nuova energia che arrivi proprio dalle donne alle donne per affrontare le sfide del futuro".

In mattinata, l'orchestra 'Musiconvitto' formata da 30 studenti della scuola secondaria di primo grado, diretta dal professore Giuseppe Mazzamuto, ha suonato l'inno di Mameli, cantato dall'alunna Ginevra Baio. Ed in occasione della due giorni dedicata alle donne è stata anche composta "Happen here now", musica epica. La manifestazione si è conclusa con i ringraziamenti di Marcella Cannariato, delegata Sicilia Fondazione Bellisario, che ha promosso l'evento annuale di Palermo della Fondazione al quale hanno partecipato circa 300 donne che rappresentano l'empowerment al femminile del nostro Paese.