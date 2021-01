Scuola, la carica dei 120mila: da lunedì le superiori riaprono, a metà

Ragusa - La Regione siciliana si adegua ai parametri dell’ultimo Decreto Conte sulla scuola e per circa 120mila studenti di licei e istituti tecnici, dalla prossima settimana, venerdì, suonerà di nuovo la campanella per il ritorno alle lezioni in presenza dopo oltre due mesi di didattica a distanza: la metà, come stabilito dal governo, degli oltre 240mila ragazzi siciliani iscritti. Ultimi giorni utili dunque per sanificare aule, bagni e corridoi, riorganizzare lezioni in presenza e didattica integrata per i compagni che le seguiranno davanti al pc di casa e potenziare le corse dei bus, la cui capienza resta limitata al 50%.

Poi da lunedì 18 gennaio, se tutto andrà bene, si potrà passare al 75% delle frequenze con un doppio orario di ingresso e uscita, dalle 8 alle 13 e dalle 9 alle 14. Dal 7 si riapriranno regolarmente i cancelli delle scuole di ordine e grado inferiori. L’assessore all’Istruzione, Roberto Lagalla, non sembra intenzionato a farsi condizionare dalle perplessità manifestate nelle ultime ore non solo dal Comitato tecnico scientifico regionale da presidi e sindacati, ma anche insegnanti e genitori, sulla ripartenza dal vivo alla luce della precaria curva dei contagi. Sul tema è in programma in giornata un briefing col collega alla Salute, Ruggero Razza.