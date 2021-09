Scuola media, la zona d’ombra siciliana

Ragusa - Divari territoriali in aumento, prof senza formazione, didattica troppo tradizionale. A 10 anni di distanza dalla prima fotografia scattata dalla Fondazione Agnelli, lo stato della scuola secondaria di primo grado non è migliorato. Anzi, in Sicilia è peggiorato. La foto non si discosta da quelle già scattate quest'anno prima dal report Invalsi, poi da quello Eurostat e ancora dopo da Openpolis: apprendimenti in calo e alunni poco istruiti e orientati a mollare gli studi. Il declino dell’apprendimento comincia proprio nel passaggio critico dalla primaria alla secondaria: è in questa zona “intermedia” che emergono le disuguaglianze nei risultati, legate al contesto socioculturale ed economico delle famiglie, penalizzante soprattutto per gli studenti di origine straniera.

Alle medie si verifica insomma un crollo delle conoscenze, più o meno in tutte le materie del piano formativo: l’acquisizione di competenze da parte dei ragazzi risulta inferiore non solo a gran parte degli altri paesi avanzati, ma anche ai livelli auspicabili in base ai voti ottenuti alle elementari. Dopo tre anni di medie il Sud resta molto indietro: 17 punti in meno in Campania e Puglia; ben 27 in meno in Sicilia, Calabria, Basilicata e Sardegna. Negli ultimi 10 anni mentre il corpo docente è aumentato del 13% gli studenti sono diminuiti del 3%: un calo che, in questa fascia d’età, non è dovuto tanto alla dispersione scolastica quanto alla minore natalità nel Paese.

La proporzione non s’è tradotta però in una maggiore qualità delle lezioni: nello stesso periodo gli insegnanti con contratti a termine e precari sono quasi raddoppiati, passando da circa 35.000 (19%) ai 60.000 (30%) dell’anno scorso, con un picco del 60% sul sostegno. Un prof su 6 ha dai 60 anni in su e appena uno su 100 è under 30. Le medie scontano inoltre una “giostra” delle cattedre più vorticosa degli altri gradi: da un anno all'altro solo il 67% dei docenti resta nello stesso istituto, contro l'83% della primaria e il 75% delle superiori. Tutti elementi che, già di loro, non favoriscono certo la continuità didattica.