Scuola: rientrano le medie, slittano le superiori. La situazione sull’Isola

Ragusa – Nonostante il semaforo arancione autorizzerebbe al 50% degli studenti in presenza, la riapertura le scuole superiori siciliane slitta all’8 febbraio: una settimana dopo gli alunni di seconda e terza media, già in dad da una quindicina di giorni e che rientrano oggi in classe. Parliamo di oltre 100mila ragazzi di licei e istituti tecnico professionali che da fine ottobre seguono le lezioni da casa. E dei relativi menage lavorativi familiari, che da quasi un anno ormai seguono anche loro la curva a sussulto di presenza e remoto, tra improvvisi focolai d'istituto e accavallarsi di decisioni nazionali e locali prese all'ultimo. L’obiettivo dell’assessore all’istruzione Roberto Lagalla sarebbe quello di non tagliare il nastro a un rientro in massa, ma appunto di spalmarlo.

Restano tuttavia intatti i problemi di personale (finché sarà richiesto a titolo di volontariato) che sottoponga giovani, docenti e bidelli agli screening e diriga il traffico in aule e corridoi per evitare assembramenti. Come sono solo rimandate le questioni del parco di mezzi pubblici, insufficiente ad accogliere i pendolari se ridotto al 50%; e anche della linea internet, che funziona ancora a stento in diverse aree. Per le superiori il ritorno nelle aule avverrà comunque al 50% da lunedì prossimo almeno sino a fine febbraio, e con orari di entrata scaglionati a turni dalle 8 alle 14 nei plessi molto frequentati: soltanto da marzo, se i bollettini non segneranno impennate di contagi tra i banchi, si passerà al 75%. Per le università decideranno autonomamente i rettori, in base all'andamento dell'epidemia.