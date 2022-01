Scuola, sindaci contro Regione: le vacanze di Natale proseguono

Ragusa – Sarà aperta o chiusa la scuola? Sarà in dad o ancora in vacanza? L’associazione comuni siciliani annuncia la decisione di chiudere le scuole fino a domenica 16 gennaio, demandando agli istituti la scelta sulla didattica a distanza. Numerosi sindaci, da Ragusa a Palermo, hanno già contraddetto ieri sera - con apposite ordinanze - la delibera firmata solo qualche ora prima dalla task force regionale a cui hanno partecipato insieme ai sindacati, altrettanto contrari alla riapertura dei cancelli: finché non ci saranno dati "certi" sui tracciamenti, il ritorno in classe non è sicuro.

Chi ha dato allora il ha dato il via libera alla riapertura se sembrano tutti contrari, inclusi comitati di cittadini e associazioni di genitori? Il perché è facile: il governo Draghi è fautore della sicurezza delle lezioni in presenza e, senza zona arancione (imminente ma non scontata nella cabina di regia di questo venerdì), la dad non s’ha da fare. La via traversa per raggiungerla è quella di adottare singoli provvedimenti in base all'art. 50 del Testo Unico Enti Locali, che dà facoltà alle amministrazioni comunali di intervenire in caso di "pericolo". Ogni primo cittadino deciderà dunque, in ordine sparso, se riaprire gli istituti da oggi o da lunedì 17 e con quale modalità didattica.