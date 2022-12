Scuola, stipendio di 100 euro più alto

Roma - Aumenti in arrivo per i professori. Le organizzazioni sindacali e l’Aran, l’agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, hanno firmato il testo del Ccnl del comparto Istruzione e Ricerca che comprende l’aggiornamento del trattamento economico per il triennio 2019-2021. Il Ccnl rinnovato sarà valido dal 7 dicembre per consentire il pagamento degli aumenti e degli arretrati stipendiali dovuti a tutto il personale del comparto con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato. Si parla di un milione e 200 mila dipendenti pubblici, di cui oltre 850 mila insegnanti. Ecco come cambiano le buste paga.

Ammontano a 101 euro mese gli incrementi lordi per il personale docente previsti nella parte economica del Ccnl rinnovato. Secondo quanto riferisce l’Aran, l’incremento in termini percentuale risulta superiore al 4,2%. L’incremento medio lordo mensile per 13 mensilità per tutto il comparto è invece pari a 98 euro.

Il Contratto consente la corresponsione di arretrati per 2.362,49 euro medi per tutto il personale della scuola (per i docenti l’ammontare è di 2.450 euro medi). Gli arretrati e i benefici saranno erogati entro fine anno, come da impegno del Governo e arriveranno auspicabilmente prima di Natale.