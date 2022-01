Scuola: tutti gli effetti della DAD in Sicilia

Le prove Invalsi 2021, che valutano la preparazione degli studenti italiani della seconda e quinta elementare, della terza media e del secondo e quinto anno delle superiori, hanno coinvolto 2 milioni di studenti, di cui 1,1 milioni della scuola primaria, 530.000 della terza media, 475.000 della quinta superiore, hanno evidenziato che l'istruzione sia stata meno efficace, soprattutto per gli istituti superiori, che hanno fatto maggiore uso di didattica a distanza.

Il Rapporto Invalsi 2021 dimostra infatti quello che molti avevano già intuito: con l’emergenza sanitaria e la didattica a distanza, i risultati sono peggiorati rispetto al 2019. Nel dettaglio, rispetto agli anni scolastici pre-Covid, peggiorano in tutta Italia i dati riferiti a italiano e matematica mentre inglese (ascolto e lettura) rimane stabile.

La Sicilia paga l’effetto della DAD ma partiva già da una situazione di difficoltà rispetto al resto d’Italia. Il 57% degli studenti siciliani delle superiori ha carenze in italiano, il 70% in matematica. In inglese le percentuali salgono: nella lettura le prove Invalsi 2021 registrano insufficienze per il 66% degli studenti; nell’ascolto il dato arriva addirittura all’80%.

Inoltre un periodo così prolungato di lockdown e di didattica a distanza ha fatto emergere molte forme di sofferenza sociale, come apatia, aggressività e stati ansiosi.

GoStudent, società Ed-Tech austriaca e leader indiscusso nel settore delle ripetizioni online, ha effettuato un sondaggio sullo stato di salute dell'istruzione e dell'apprendimento in tempo di pandemia.

Dalle parole del co-fondatore e CEO, Felix Ohswald: “In quanto fermi sostenitori di un'istruzione di qualità e al passo coi tempi, è nostra responsabilità continuare a interrogarci sulla sua natura e sul suo ruolo in un mondo caratterizzato dal cambiamento. Questa indagine interattiva, unica nel suo genere e prima di una lunga serie, è la prova tangibile del nostro impegno in questo senso. Dal benessere relativo all’istruzione ai metodi di studio, dalle lacune da colmare all’apprendimento adattivo, questa indagine offre un resoconto affascinante di come i genitori e gli studenti di tutta Europa abbiano vissuto la scuola durante l’ultimo anno (2020-2021).”

