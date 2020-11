Scuole aperte, scuole chiuse, guerra di comitati a Ragusa. 54 i contagiati

Ragusa - Un comitato chiede che le scuole siano chiuse, un altro si batte perchè restino aperte. A Ragusa si confrontano e si contrappongono due diversi modi di affrontare l'emergenza Covid che in tutta la provincia segna livelli di contagio molto alto: oltre duemila i casi positivi dei quali quasi 600 solo a Vittoria. Il problema che sta lacerando le famiglie è ora quello delle scuole. Nei giorni scorsi si è costituito un comitato che, di fronte all'impennata della curva dei contagi, ha chiesto di sospendere le lezioni in presenza e di fare ricorso alla didattica distanza. Le mamme e i genitori, che hanno promosso il comitato, si sono rivolti al sindaco Giuseppe Cassì per sollecitare un suo intervento in considerazione della gravità del momento e della diffusione crescente della pandemia. Ma altre mamme e altri genitori hanno espresso un'opinione contraria. In aperto dissenso con la linea del gruppo "Scuole aperte ora", hanno quindi costituito un contro-comitato chiamato, perche' sia tutto chiaro, "Difendiamo le scuole aperte a Ragusa". I due gruppi stanno alimentando su Facebook un confronto molto vivace. Il contro-comitato ultimo arrivato ha fatto sapere di non esprimere posizioni negazioniste. Il Covid c'è, ripete, ma le scuole sono il posto giusto "dove le misure di protezione sono piu' rispettate".

“In momenti di crisi è importante avere una linea guida coerente e quella per contrastare il virus è molto chiara: attenersi alle evidenze scientifiche, ai dati, secondo principi di ragionevolezza e proporzionalità, senza lasciarsi tentare da decisioni precipitose che alla lunga rischierebbero di essere controproducenti.

A proposito delle scuole comunali, afferma il Sindaco di Ragusa Peppe Cassì, questi sono i dati di Ragusa: il numero di positivi, per lo più asintomatici, tra docenti e alunni delle scuole comunali è di 54, pari allo 0,68% della popolazione scolastica. Le classi in isolamento, cioè sottoposte a una misura preventiva, sono 22, pari al 6,67% del totale.

"Senza minimizzare ma anzi rafforzando la necessità di ogni cautela e prudenza affinché queste percentuali diminuiscano, trovo opportuno che le famiglie abbiano consapevolezza dell’esatta consistenza del fenomeno: i dati confermano che le scuole rimangono tra i luoghi più sicuri.

Stante le testimonianze dei presidi, inoltre, in molti casi i contagi si sono verificati tra piccoli gruppi di 4 o 5 ragazzi abituati a frequentarsi anche dopo la scuola. Il problema spesso non sono le classi dove si rispettano le regole; il vero tema è comprendere cosa fanno e dove vanno dopo la scuola i ragazzi, che tutt’oggi continuano a ritrovarsi in piazzette o in casa, senza tener conto delle norme anti-contagio.

Oggi interverremo su questo per ciò che ci compete, per i luoghi pubblici; ma è opportuno che anche le famiglie tengano alta la guardia. E’ infatti in contesti domestici che più spesso si sottovalutano i pericoli: invitare anche pochi compagni di scuola in casa, dove non si rispettano le stesse regole vigenti nelle classi, per studiare o giocare insieme al pomeriggio, può essere un grave fattore di rischio.”