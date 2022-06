Scicli - Riconoscimento per l’alunno sciclitano Gaetano Trovato, frequentante l’istituto professionale per Ottici Principi Grimaldi di Modica, che in questi giorni ha partecipato alla gara nazionale tra le più importanti scuole di Ottica d’Italia.

Accompagnato dal professore Gianluca Marchi il giovane studente ha dimostrato capacità nell’ambito tecnico scientifico. Gaetnao è figlio d’arte, di Sandro e Concetta Trovato,entrambi ottici optometristi.