Scuole superiori, in classe dal 7 gennaio al 50%

La data del 7 gennaio per il rientro in classe nelle scuole superiori dovrebbe essere certa, Stato e regioni discutono piuttosto su quanti studenti far tornare in aula. Non più del 50%, ordina il Viminale recependo l'ordinanza del ministro Speranza; "almeno al 50%, ma nel segno della flessibilità” ha detto invece il premier Conte nella conferenza di fine anno, lasciando aperta la porta a piu' ingressi. Emilia-Romagna e Toscana vorrebbero infatti alzare la soglia al 75%, come chiedeva la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ricordando la decisione del Cts: “Le scuole superiori vanno riaperte anche in considerazione delle ultime valutazioni dell’Unione europea, secondo cui gli istituti scolastici non costituiscono un luogo pericoloso per il contagio”.

Se dal governo non sembrano esserci dubbi sulla ripartenza in sicurezza, non è lo stesso per i sindacati. “I messaggi incerti, 50% prima, 75% dopo una settimana, influenzano negativamente il rapporto con l’opinione pubblica”, avverte la segretaria generale della Cisl Scuola, Maddalena Gissi -. Le famiglie stanno scegliendo l’educazione parentale proprio perché si fidano meno dell’organizzazione scolastica”. La Campania vuole ripartire per gradi, la Lombardia cambiare gli orari di accesso e la durata delle lezioni, il Piemonte chiede lo screening di docenti e studenti, il Lazio ha pubblicato una serie di FAQ per aiutare genitori e insegnanti a capirci qualcosa. Il governatore veneto Luca Zaia blocca tutti: “L’apertura delle scuole superiori al 50% si potrà fare se ci saranno le condizioni e la valutazione dovrà essere stabilita dal dipartimento prevenzione. Altrimenti è meglio aspettare un attimo”. I confronti tra esecutivo ed enti locali dei prossimi giorni saranno decisivi per uniformare le solite misure alla “ognun per se e Dio per tutti” che abbiamo apprezzato finora.