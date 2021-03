Sdoganati i furbetti: vaccini residui a fine giornata a chi è disponibile

Ragusa – Alla fine quella che era stata la principale “scusa” addotta da chi aveva saltato la fila, cioè che erano avanzate dosi perché qualcuno non si era presentato, è diventata un'ordinanza firmata dalla Presidenza del Consiglio su input del nuovo commissario straordinario per l'emergenza Covid, il generale Paolo Figliuolo: le dosi di vaccino anti-Covid "eventualmente residue a fine giornata - si legge nel testo -, qualora non conservabili, siano eccezionalmente somministrate per ottimizzare l'impiego evitando sprechi, in favore di soggetti comunque disponibili al momento”. Naturalmente sempre “secondo l'ordine di priorità individuato dal Piano nazionale e le successive Raccomandazioni". Dunque, per quanto rivista, resta ancora una fila ufficiale.

La nuova disposizione si è resa necessaria sia per contrastare gli ulteriori ritardi che il blocco e la “psicosi” Astrazeneca hanno già arrecato alla stentata campagna vaccinale, inducendo diversi cittadini a rinunciare all’iniezione e perfino al richiamo: un atteggiamento che potrebbe continuare anche quando l’Ema rimetterà in circolo i lotti sequestrati. Certo con queste premesse ora sarà più difficile prendersela con chi, al contrario, scalpita (o scalpitava) per avere l’iniezione prima degli altri. "Chi ha fatto già il vaccino AstraZeneca non ha ragione di essere preoccupato, questa è una pausa solo precauzionale - ribadisce il ministro della Salute, Roberto Speranza -, i vaccini sono e restano l'arma fondamentale con cui uscire da questi mesi difficili: quando emergono fatti nuovi come ieri è giusto fermarsi per fare una verifica, questo deve aumentare fiducia dei cittadini. L'auspicio è che già giovedì Ema ci dia risposte sufficienti per poter ripartire".