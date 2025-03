Se Carlton Myers indossa la maglia della Meerkat Scicli

Scicli - Un pubblico numeroso e appassionato ha accolto con entusiasmo Carlton Myers, leggenda del basket italiano, ospite della Meerkat Scicli in un incontro a Palazzo Busacca ieri sera. Un momento coinvolgente, che ha visto la partecipazione di tifosi, addetti ai lavori e figure di spicco del mondo della pallacanestro regionale.

Tra i relatori, il sindaco di Ragusa Peppe Cassì, ex cestista con un passato in Serie A, i coach Gebbia e Recupido, la presidente della FIP Sicilia, Cristina Correnti.

A fare gli onori di casa, il neo assessore del Comune di Scicli, Giuseppe Mariotta.

Carlton Myers ha ripercorso la sua straordinaria carriera, raccontando vittorie, sconfitte e momenti indimenticabili vissuti con la maglia della nazionale italiana. Ha risposto alle domande del pubblico, regalando consigli preziosi ai giovani atleti, sottolineando l’importanza di giocare con passione e divertimento. Non sono mancati momenti divertenti come quando Myers ha confessato il suo amore per la cucina siciliana e in particolare per le melanzane fritte. Felice e sorpreso per l’affetto ricevuto, ha espresso grande soddisfazione per la calorosa accoglienza e per l’entusiasmo dei presenti. L’evento, moderato dal giornalista Michele Farnaccio de La Sicilia, è stato un’occasione importante per ribadire il valore dello sport come strumento di crescita e aggregazione, lasciando un segnale positivo per il futuro del basket a Scicli.