Se Damiano Caruso è più forte di Ronaldo

Milano - Dicono che gli eroi, per essere tali, non hanno bisogno di un’armatura, ma di una bicicletta, forse, sì.

Finisce qui l’avventura al Giro d’Italia 2021 del supereroe ragusano, Damiano Caruso, con un secondo posto in classifica rosa e con il merito, unico, di aver incollato milioni di persone al televisore, alla radio, al telefono, lì dove era possibile seguire le sue gesta, emozionando per 3.500 chilometri una nazione intera, in un percorso di gara lungo un mese.

L’impresa di Damiano Caruso non è stata, però, solo ciclistica. Lo sforzo atletico di Damiano si specchia nel sudore e nel sacrificio di tutti gli italiani che cercano di risollevarsi e di ripartire dopo una guerra sanitaria che ha costretto in gabbia il mondo intero e che, purtroppo, ha mietuto quasi 4 milioni di vite. Damiano Caruso è il segno inconfondibile di un’Italia che resiste alla pandemia, che ha forza sulle gambe, che spinge sui pedali e che, finalmente, grazie alla scienza e ai vaccini vede il traguardo e vince.

Il ciclismo, dunque, come collante per il sentimento unico di una nazione.

Lo stesso ciclismo che, però, punisce l’orgoglio degli sportivi, restituendo una amarissima considerazione: il calcio è ai titoli di coda?

Ma l’avete vista la finale della Champions League?

Anonima, scialba, piatta.

Il fatto è che il calcio ci ha stancati.

Troppi super modelli da passerella in campo, troppo poco testosterone in giro. E il maschio, davanti alla TV, perché allo stadio non può andare, si annoia.

Si annoia maledettamente.

Se in questi giorni su tutti i profili social degli italiani che guardano lo sport c’è stata una foto o un video dell’impresa di Damiano Caruso al Giro d’Italia, un motivo ci sarà.

Il ragusano ha riconciliato il mondo degli appassionati di sport al tifo. E anche quelli che lo sport non l’hanno mai visto e praticato, in questo ultimo mese sono stati coinvolti, malgrado tutto e tutti, in uno slancio emozionale che solo un gesto da campione vero poteva regalare.

Chi ha seguito l’impresa del ciclista siciliano ha potuto toccare l’agonismo con mano. Chi ha visto la 20ma tappa del Giro d’Italia si è reso conto che il sacrificio, la disciplina e la sofferenza imposta da 80 pedalate al minuto per 4 ore di marcia alla fine valgono più di un gol di Cristiano Ronaldo, calciato dai suoi 15 metri dorati di campo, nell’indifferenza di un film già visto e rivisto sui cuscini comodi dei divani di casa.

Indifferenza, è vero. Il calcio si sta spegnendo sui propri allori. E il piacere di guardare in TV una partita viene sempre meno. Mentre sulle cime che fiancheggiano il Lago Maggiore, su quelle salite infinite e soprattutto negli ultimi 6 Km della 20 tappa del Giro, poco prima del traguardo, il giovane Damiano Caruso ha portato con sé 50 milioni di italiani, tutti piazzati ai bordi delle stradine, pronti a sorreggere la sua bici se solo avesse perso mordente, sicuri di spingerlo su, fino alla vetta.

Le emozioni capitano così, per caso, all’improvviso: amuninni, amuninni, Damiano!