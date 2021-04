Se guardi il cellulare, lo farà la metà di chi ti è intorno

Ragusa - Quando una persona guarda il proprio telefono cellulare, circa la metà delle persone che si trovano nelle vicinanze inizierà a fare lo stesso con il proprio telefono entro 30 secondi. Una risposta così rapida e automatica è probabilmente dovuta al fatto che le persone si imitano a vicenda senza rendersene conto. È quello che gli scienziati chiamano "effetto camaleonte", una forma di mimetismo che si è evoluta nelle società umane per aiutare le persone a legarsi tra loro. Ma imitare l'uso del telefono cellulare potrebbe avere l'effetto opposto, almeno secondo uno studio condotto da Elisabetta Palagi dell'Università di Pisa. Dai risultati pubblicati sul Journal of Ethology, anche l'uso dello smartphone può sembrare "contagioso" ma, anzichè unirci, potrebbe aumentare l'isolamento sociale attraverso l'interferenza o l'interruzione delle attività.

Peggio ancora, secondo la ricercatrice, le persone senza telefono "possono sentirsi particolarmente isolate". Palagi, in passato, aveva già studiato l'effetto camaleonte negli esseri umani, focalizzandosi sulle espressioni facciali, sui movimenti delle mani, sui tremori dei piedi, sugli sbadigli e sugli schemi di linguaggio. Così, quando la sua studentessa Veronica Maglieri ha notato come le persone, inclusa lei stessa, tendevano a sollevare il telefono quando lo facevano gli altri, hanno deciso di condurre uno studio osservativo. Il team ha osservato 88 donne e 96 uomini in 820 diverse situazioni diverse - parchi, ristoranti, trasporti pubblici, sale d'attesa e cene, per esempio - per vedere quante guarderebbero il proprio telefono dopo che qualcun altro nelle vicinanze lo ha fatto. Ebbene, i ricercatori hanno scoperto che il 50 per cento delle persone ha guardato il proprio telefono entro 30 secondi da chi lo ha fatto prima di loro, ma solo lo 0,5 per cento delle persone lo ha fatto quando l'altra persona ha premuto un tasto del telefono senza però guardarlo.

"È prestare attenzione al telefono che fa scattare la mimica", dice Palagi. Il comportamento mimico non era solo veloce, ma sembrava automatico e inconscio. “Una donna che era seduta di fronte a me in una sala d'attesa mi ha visto controllare il telefono, e in pochi secondi ha tirato fuori il telefono e ha chiamato qualcuno e ha detto: 'Ehi, mi è venuta voglia di chiamarti; Non so perché ", dice Maglieri. Questo comportamento è stato praticamente osservato in tutti i gruppi, indipendentemente dall'età, dal sesso o dalla relazione con il "fattore" scatenante. I ricercatori stessi erano di solito i "fattori scatenanti" e le persone che osservavano erano estranei, conoscenti o amici e familiari in gruppi equilibrati. Nessuno dei soggetti sapeva che il loro comportamento veniva osservato. "La maggior parte delle persone viene contagiata dal comportamento di altre persone con i telefoni cellulari, senza nemmeno rendersene conto".