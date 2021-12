Sea Eye con 214 migranti verso Pozzallo, i bambini a bordo FOTO

Pozzallo – Natale a Pozzallo per i 214 migranti a bordo della Sea Eye 4. Dopo sette giorni di attesa in alto mare, oggi il ministero dell’Interno ha assegnato lo scalo ragusano come "porto sicuro": l’ha confermato anche il sindaco, Roberto Ammatuna. I profughi sbarcheranno domani mattina in porto. Dall’imbarcazione, che in questo momento si trova al largo di Porto Empedocle, stamane era stato lanciato un appello all'assegnazione di una destinazione dopo il diniego da parte delle autorità maltesi. A bordo ci sono anche minori: in allegato, alcune foto scattate dai volontari sulla nave.

Nei giorni scorsi nove persone, fra cui una donna incinta con forti dolori, sono state fatte sbarcare d'urgenza per il rapido peggioramento delle loro condizioni di salute: "La situazione a bordo è tesa e i naufraghi sono stremati - comunica l'ong tedesca, alle prese anche con problemi di scorte alimentari e di acqua -. Molti prima di essere soccorsi erano già in mare da tre giorni. Li abbiamo tratti in salvo con i vestiti completamente bagnati, alcuni presentavano i primi sintomi di ipotermia".

Non è finita. Altri 114 stranieri sono all'orizzonte, sulla Ocean Vicking di Sos Mediterranee: "Mostrano sempre più segni di spossatezza - afferma l'equipaggio -, dopo 8 giorni di attesa e 5 richieste di assegnazione di un porto sicuro non c'è ancora alcuna soluzione in vista". Fra chi attende un approdo c’è pure Makbyel, che la madre ha battezzato col nome “Sos”: ha solo 18 giorni, più della metà dei quali passati in barca. Nelle ultime 24 ore a Lampedusa hanno toccato terra in 340, a bordo di tre diversi barchini.