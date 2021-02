"Searching for Italy", Stanley Tucci racconta agli Usa il cibo siciliano

Impossibile non amarlo. Stanley Tucci è Il Diavolo veste Prada, insieme a decine di film che lo hanno visto trasformarsi nei ruoli più diversi, sempre convincente e geniale. L'attore statunitense, 60 anni, origini italiane e cosentine in particolare, sta girando una serie di documentari per la Cnn, intitolati "Searching for Italy", la sua terra d'origine, alla ricerca dei piatti titpici italiani.

Una delle sei puntate è stata girata a Palermo, e andrà in onda il 21 marzo sulla Cnn. Tucci mangia un'arancina sul traghetto, mentre attraversa lo Stretto di Messina, e "visita la Sicilia, dove prova una sensazione di croccantezza salata", dice la Cnn lanciando la trasmissione.

"È un incredibile melting pot culinario - commenta Tucci la puntata siciliana -, il cibo italiano è notoriamente regionale, ma lo sono anche le persone. Se chiedi alle persone in Italia, quindi sei italiano? Ti risponderanno: "No, sono fiorentino". Oppure: "No, sono siciliano". Ecco, i siciliani non si considerano davvero italiani". Fra gli altri Tucci ha anche intervistato la produttrice di vini iblei Arianna Occhipinti.