Seaview, la nave ammiraglia della MSC Crociere, attesa a Pozzallo

Pozzallo - Per qualche giorno, a partire da sabato 13 febbraio, sarà in rada di fronte a Pozzallo la Seaview, la nave ammiraglia della MSC Crociere.

E’ un gioiello tecnologico, realizzato nei cantieri navali di Monfalcone grazie anche alle capacità realizzative delle maestranze pozzallesi.

Lo comunica al Sindaco Roberto Ammatuna il concittadino e Vice President Maritime Support Center/Port della MSC Crociere Pierpaolo Scala. Di seguito il suo messaggio:

“Caro Roberto, se non ci saranno cambiamenti dell’ultima ora, ti confermo che la MSC Seaview varata a Maggio del 2018 dai cantieri navali di Monfalcone dove tantissimi nostri concittadini hanno collaborato alla sua realizzazione, si fermerà nella rada di Pozzallo da Sabato 13 Febbraio tardo pomeriggio per circa quattro giorni aspettando il miglioramento delle condizioni meteo marine. La MSC Seaview con le sue 154.000 tonnellate di stazza lorda e 323 metri di lunghezza può ospitare circa 5.300 passeggeri e 1.500 persone d’equipaggio. Nel Dicembre 2017 la sorella gemella MSC Seaside fu la nave più grande mai costruita in Italia. Ci tengo a ringraziare te e il Comandante della Capitaneria di Porto di Pozzallo per la cordialità e disponibilità ad ospitare le nostre navi ogni qualvolta se ne presenta l’occasione. Un caro saluto Pier Paolo”.