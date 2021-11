Seconda tromba marina nel trapanese: gente a bocca aperta VIDEO

Trapani – "Una seconda tromba d'aria su Marinella - scrive un residente da Selinunte, girando il primo video allegato - , questa è passata proprio sopra il Lido Zabbara". Doppio spettacolo dunque, in tarda mattinata, davanti alle coste trapanesi, dopo il maxi ciclone immortalato solo pochi minuti prima dai cittadini.

Molti non avevano mai assistito personalmente all’eccezionale fenomeno atmosferico. Al momento, comunque, non si segnala nessun danno a cose o persone. A seguire, altre immagini del tornado postate in queste ore sui social dagli utenti: l'ultimo è davvero impressionante.