Sedia per l'ufficio: perché è importante scegliere quella giusta

Disporre di una buona sedia da ufficio aiuta a ridurre l'insorgenza di tutti quei problemi derivanti dal trascorrere molte ore seduti davanti a un terminale oppure chini sui libri.

Oltre alle caratteristiche ergonomiche, entrano in gioco numerosi fattori, quali la comodità, la possibilità di regolarne l'altezza e la presenza dei braccioli. In più, se si desidera che il proprio ambiente di lavoro non sia solo confortevole, ma anche accogliente a livello estetico, sarà necessario, nel momento in cui ci si appresta a scegliere la nuova sedia, tenere conto di altri elementi, quali il colore, lo stile e il design.

In questa breve guida indagheremo i motivi per i quali è fondamentale individuare la sedia da ufficio giusta e quali aspetti valutare al fine di sceglierla senza commettere errori.

La sedia ufficio influisce sulla postura

Quello dell'errata postura è uno dei problemi più diffusi tra coloro che trascorrono molte ore seduti in ufficio o a scuola, ma anche tra chi lavora in smart working utilizzando il computer di casa propria.

Mantenere per molte ore consecutive posizioni scorrette può provocare, nel giro di qualche tempo, dolori alla cervicale e alla schiena, i quali, se trascurati, possono irradiarsi verso altre parti del corpo, come gli arti superiori e la testa. In aggiunta a questo, le errate posture possono, con l'andare del tempo, causare vere e proprie deformazioni della colonna vertebrale, difficilmente risolvibili.

Per evitare che tutto ciò accada, è necessario mantenere, anche durante le ore di lavoro o di studio, una postura corretta, evitando inoltre di trascorrere troppe ore consecutive seduti.

L'utilizzo della sedia giusta può favorire, insieme ad altri piccoli accorgimenti, il mantenimento della giusta postura e ridurre la comparsa di dolori muscolari e articolari.

Quali caratteristiche deve possedere la sedia per l'ufficio

Per venire incontro alle esigenze del lavoratore o dello studente, la sedia da ufficio deve possedere alcune caratteristiche che garantiscano il corretto supporto della schiena, un'adeguata libertà di movimento e un buon livello di adattabilità alla struttura fisica del soggetto che ne fa uso.

Tra gli aspetti più importanti rientrano:

− l'altezza regolabile: questa caratteristica consente di adattare la sedia sia all'altezza del soggetto sia a quella della scrivania;

− una dimensione adeguata: questo elemento è molto importante, in quanto il soggetto deve poter disporre di una sufficiente libertà di movimento e di un adeguato livello di comfort;

− la presenza di uno schienale: meglio se regolabile, lo schienale aiuta a mantenere in asse il corpo e, se regolabile, aiuta a migliorare la postura;

− un buon grado di rotazione orizzontale: questo elemento agevola i movimenti e limita il rischio che la persona assuma posizioni errate.

La presenza dei braccioli non rientra invece tra gli elementi essenziali, ma può risultare più o meno utile a seconda del tipo di lavoro che si svolge.

La sedia ufficio ergonomica

Una buona sedia ufficio può presentare, oltre alle caratteristiche essenziali descritte in precedenza, una struttura ergonomica che, adattandosi alle curve del corpo, migliora ulteriormente la postura e riduce lo stress.

La sedia ergonomica presenta uno schienale con curvatura a S dotato di rinforzo nella zona lombare e, in taluni casi, inclinabile, nonché materiali in grado di aumentare la sensazione di comfort.

Come scegliere la sedia per l'ufficio

In commercio è possibile trovare tantissimi modelli di sedie da ufficio, da scrivania o da gaming, acquistabili anche online e in grado di soddisfare le più svariate esigenze.

Nel momento in cui si decide di acquistare una nuova sedia per il proprio ufficio, per lavorare in smart working, per studiare o, in generale, per trascorrere qualche ora davanti al computer, è necessario prendere in considerazione, oltre agli elementi appena visti, una serie di parametri aggiuntivi, i quali possono aiutare ad armonizzare la sedia con il resto dell'arredo.

Tra gli aspetti di cui tenere conto rientrano:

− lo stile, il quale deve adattarsi al gusto personale e all'arredo generale dell'ufficio o della stanza nella quale la sedia verrà utilizzata: a seconda del contesto, sarà possibile scegliere tra sedie dall'aspetto classico e lineare, modelli dalle linee curve e dall'aspetto moderno, oppure sedute dal design originale;

− il colore, elemento fondamentale per integrare al meglio la sedia con il resto dell'arredo. Oltre alle classiche sedie nere, è possibile trovare modelli realizzati nei più svariati colori, dal rosso, al blu, passando per il grigio, il bianco e il rosa;

− i materiali, i quali, oltre a offrire un adeguato livello di comfort, devono essere facilmente lavabili e igienizzabili: dalla gommapiuma al metallo, passando per la plastica e varie tipologie di tessuti, le scelte, sotto questo punto di vista, sono molto ampie e variegate, e posso davvero venire incontro a ogni tipo di esigenza e gusto.

Oltre a questi aspetti, è possibile optare per sedie dotate di ruote oppure per modelli più semplici da mettere a disposizione di clienti e visitatori.