Sedie da cucina per tutte le esigenze: materiali e tipologie

Tra gli articoli che non possono assolutamente mancare in una casa ci sono le sedie. Queste sono indispensabili per la zona kitchen, ma sono importanti anche per altre stanze come il salotto, la sala da pranzo, lo studio e la camera da letto.

Le sedie da cucina moderne sono un must per gli amanti di questo stile. Il loro design è essenziale e senza fronzoli, la loro struttura è solida e robusta. Certamente sono prodotti utili e funzionali, ma al tempo stesso sono caratterizzati da un elevato potenziale decorativo per il loro aspetto elegante e geometrico.

Hai un’ampia possibilità di scelta, dato che sul mercato esistono tantissimi modelli! Ti proponiamo una breve guida all’acquisto, assumendo come punto di riferimento il catalogo di Smart Arredo. Sedie in legno, in metallo, impilabili o singole, patchwork, a tinta unita: non sarà difficile trovare il complemento che fa per te!

Sedie in legno

Il legno è uno dei migliori materiali per la fabbricazione delle sedie. È ecologico, di grande impatto visivo, longevo e impreziosito da venature e sfumature naturali.

Ecco, ad esempio, la splendida sedia Carissa di smartarredodesign.com: la finitura può essere in faggio o in ciliegio, per darti l’opportunità di selezionare la nuance che preferisci. Un vero e proprio ponte di contatto tra tradizione e innovazione, ideale per gli ambienti di stampo classico e moderno, vintage e contemporaneo.

Sedie di polipropilene

Le sedie da cucina in polipropilene offrono numerosi vantaggi. Sono raffinate nella loro semplicità, e resistenti all’usura, allo scorrere del tempo, ai graffi e ai carichi pesanti.

Elementi del tutto sobri, con superfici lisce e levigate che rinunciano a tutto ciò che è eccessivo. Logical è una bellissima sedia di polipropilene, pieghevole e ottima, pertanto, anche per bilocali e monolocali. Dopo averla utilizzata, non devi fare altro che chiuderla e custodirla in un vano sicuro.

Sedie da cucina in metallo

Il metallo è un evergreen quando si parla di sedie in stile moderno.

Rivestimenti lucidi e brillanti, forme pure e nette, scarsa sensibilità alle macchie e al passare degli anni, facilità di pulizia. Questo materiale è conveniente sotto vari punti di vista, e si sposa benissimo con molte altre soluzioni tipiche degli arredi all’avanguardia – come il vetro e il plexiglass.

Dionne, sedia di design da cucina

Anche nelle sedie stesse, il metallo può essere combinato con imbottiture differenti come quelle in ecopelle. Una garanzia di comodità e di praticità, durevole e pregevole a livello estetico. Un caso su tutti: Dionne, il trionfo del comfort e della funzionalità!

Altri materiali per le sedie moderne

Il legno, il polipropilene e il metallo non sono le uniche opzioni per la costruzione di una sedia di ultima generazione. Per esempio, quelle in corda di juta intrecciata sono eccellenti per arredare una dimora in ottica green: prodotti ecosostenibili al 100%, simbolo di una profonda passione per la natura e per il pianeta.

In questa prospettiva è stata creata Apollonia, la cui seduta in corda si abbina a uno scheletro metallico. L’insieme è straordinariamente leggero, semplice da spostare da una stanza all’altra.



Apollonia, sedia di design da cucina

Invece, Grigoria è in policarbonato trasparente. Questo polimero regala allo spazio artistici riflessi, è longevo e sinonimo di versatilità. Quale versione prediligi, quella trasparente o trasparente fumé?

Sedie patchwork per un ambiente più allegro

Vuoi donare alla tua cucina un marcato tocco di brio? Ti suggeriamo un set di sedie patchwork: un autentico emblema di fantasia e di allegria, in grado di accentuare la bellezza di tutti i locali di un’abitazione.

Una sedia patchwork è originale ed esclusiva, e possiede il classico fascino degli elementi artigianali. Le tipologie disponibili sono tantissime, in quanto un simile complemento può essere anche a dondolo, a poltroncina, a forma di pouf e chi più ne ha più ne metta.



Sedie patchwork

I vantaggi delle sedie impilabili

Se vivi in un appartamento molto piccolo, hai ugualmente la possibilità di procurarti più sedie e di organizzare pranzi e cene in compagnia. Esistono infatti i modelli impilabili, che posizioni tranquillamente l’uno sull’altro e, al momento giusto, sistemi intorno al tavolo.

Una scelta salvaspazio, che ti permette di sfruttare con razionalità ogni singolo centimetro. Quando non servono, le sedie vengono riposte in un angolo così da limitare al massimo il rischio di ingombro. I prodotti in commercio sono molti, diversi per design, materiali e colori.

Dove acquistare sedie da cucina moderne

Abbiamo citato più volte lo shop di Smart Arredo: un negozio online di forniture trasformabili e convertibili per le dimore di dimensioni ridotte. La parola d’ordine è minimalismo, un criterio che guida da sempre la vision dello staff.

Le spedizioni sono gratuite, così come il reso. I clienti hanno l’occasione di usufruire di un servizio serio, rapido e professionale. Nel catalogo troverai sia sedie moderne da cucina, sia tutti gli altri complementi utili per personalizzare il tuo ambiente domestico con classe, eleganza e funzionalità.