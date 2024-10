Sei studenti di architettura a Londra si laureano con tesi su Scicli

Scicli - Si laureeranno nella sessione del giugno 2025 a Londra, alla London Metropolitan University. E diventeranno dei brillanti architetti.

Sono Marta, originaria della Polonia, Yasmin, dell’Isola di Cipro, Nikhil e Ciarán, inglesi, Patrik, della Slovacchia e Alicia, tedesca. Hanno tutti tra 22 e 24 anni e sono prossimi alla laurea con il professore Jonas Lundberg, docente di architettura nell’università di Göteborg, sua città di origine, e nell’università di Londra.

Il fatto straordinario è che i giovani laureandi faranno le loro tesi di laurea su questioni architettoniche emergenti nella città di Scicli.

Il sindaco Mario Marino e l’amministrazione comunale hanno accolto nei giorni scorsi la classe universitaria con grande entusiasmo, riservando un momento ufficiale, anche alla presenza di diversi consiglieri comunali, a palazzo Spadaro.

Il progetto si intitola “Regenerative Advances of Public Space” e ha un nome provocatorio, Ufo, che sta per “Urban Future Organization”, e vede coinvolti nella fase di ideazione i due centri universitari, Londra e Göteborg.

I siti scelti dai futuri architetti sono il Convento del Carmine e la Fornace di Punta Pisciotto a Sampieri e poi, per la rigenerazione urbana, piazza Matteotti, ovvero l’area ex rifornimento di carburante davanti al palazzo Rosso che oggi è diventata un parcheggio, e l’ex lavatoio di via Tagliamento in attesa di rifunzionalizzazione.

Gli universitari hanno fatto i loro rilievi anche grazie all’uso di droni.

Nel giugno 2025 a Londra la sessione di laurea quando le tavole con i progetti su Scicli saranno svelate ai docenti inglesi.