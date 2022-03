Serenis, un nuovo servizio di supporto psicologico online

I servizi di psicoterapia online sono sempre più diffusi perché uniscono alla qualità delle prestazioni offerte dai professionisti impegnati in una delle tante piattaforme presenti in rete, a una maggiore flessibilità per quanto riguarda le soluzioni degli incontri che possono essere svolti sia in videoconferenza che via telefono. Un’alternativa che va incontro alle esigenze di quella fetta di utenza restia a recarsi presso uno studio fisico, sia per motivi legati all’incompatibilità di orari e alle difficoltà negli spostamenti cittadini, soprattutto in determinati orari, ma anche per ragioni di tipo economico e perché trovarsi a parlare davanti a uno psicologo in presenza è senz’altro più difficile che farlo attraverso a uno schermo.

Per intraprendere un percorso di crescita personale

Tra i siti che operano in questo settore c’è quello di Serenis, servizio di psicologo online, che nasce con l'obiettivo di cambiare la percezione del benessere mentale, rendendolo più accessibile. Così come ci rivolgiamo a una palestra per curare il nostro fisico, mettendoci nelle mani di un istruttore preparato, allo stesso modo è giusto rivolgersi a un terapeuta in grado di farci lavorare per ottenere un equilibrio mentale e psicologico, capace di renderci migliori come persone, in tutti gli ambiti che contraddistinguono le nostre giornate.

Il sito opera seguendo un metodo innovativo che parte da un approccio personalizzato aderente alle necessità dell’assistito, supportato da basi scientifiche e portato avanti da psicoterapeuti qualificati e scelti da un team di selezionatori indipendente. La terapia si svolge online, quindi comodamente da casa, e rende il servizio accessibile a chiunque abbia la possibilità di accedere a internet e a uno schermo, a prescindere da dove risieda. Il paziente ha la possibilità inoltre di cambiare lo psicologo col quale si sono compiuti i primi passi della terapia, con un semplice click. Questo perché alla base della riuscita del percorso c’è proprio il rapporto col professionista col quale ci si trova a relazionarsi, e se sussistono dei motivi per cui un’apertura totale non è raggiungibile, è giusto avere la possibilità di vagliare delle alternative.

L’efficacia della terapia online

Una terapia condotta attraverso i canali virtuali può garantire lo stesso tipo di risultati di un percorso svolto di persona in modo classico. In considerazione degli effetti della pandemia questo tipo di servizio è stato utile a tantissime persone colpite da un malessere psicologico riconducibile alle restrizioni messe in atto per il contenimento del contagio, ma anche per le incertezze sull’evoluzione dell’emergenza sanitaria e sulle difficoltà di tipo economico, sia attuali che in prospettiva. In base ai dati raccolti in alcuni studi, il 95% dei pazienti che ha optato per una terapia online ha ottenuto dei miglioramenti in presenza di attacchi di panico, mentre il 76% ha fatto dei passi in avanti nei casi di disturbi d’ansia sociale. Più in generale si può dire che l’85% degli assistiti ha ottenuto degli effetti positivi grazie proprio alla psicoterapia svolta in maniera virtuale.



A chi s’indirizza la terapia psicologica online

I motivi che possono spingere un soggetto a scegliere un percorso di terapia psicologica svolta online sono molteplici e riguardano spesso motivazioni di tipo logistico e d’incastro degli impegni lavorativi con quelli familiari. Per una seduta con uno psicologo online basterà collegarsi col proprio terminale alla piattaforma, con un risparmio notevole in termini di tempo. Una soluzione quindi flessibile adatta al palinsesto giornaliero di chiunque, anche di quei soggetti con una vita particolarmente satura d’impegni. La terapia online è ideale per chi è alla ricerca di un supporto a livello emotivo perché alle prese con problemi di gestione dello stress, dei rapporti con le altre persone, con l’insonnia, con l’uso di sostanze stupefacenti, e ovviamente nei casi di ansia e depressione.