Sergio, il tassista di Verona che manda i soldi per la tomba del cane Italo

Scicli - Video Regione ha intervistato ieri il tassista Sergio Lonardi, che ogni anno devolve una quota di 100 euro al Comune di Scicli per spesare la manutenzione della tomba del cane Italo. Sergio è venuto qualche anno fa a Scicli a rendere omaggio alla tomba del cane che andava a messa, e la sua commozione per questa storia è stata oggetto di attenzione anche da parte della stampa di Verona.

"Il Corriere di Verona" ha raccontato la storia dell'affetto di Sergio per il cane di Scicli, che non ha mai conosciuto e di cui ha letto e visto le gesta. Ecco l'intervista durante il telegiornale di Vr News.