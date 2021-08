Sergio Mattarella resti al Quirinale fino al 2023

Sarebbe impensabile, oggi, togliere Draghi dal Governo del Paese. I fondi europei del PNRR stanno già arrivando, e solo una competenza estesa, profonda e affidabile come quella dell’ex presidente della BCE, può tenere in tasca le chiavi del caveau della Tesoreria di Stato. E non darle a nessuno. Impensabile un altro scenario politico, da qui ai prossimi due anni, per gestire la cosa pubblica italiana e il ristoro per un nuovo corso foraggiato dalla UE. Siamo stati in guerra, da febbraio 2020. Caso mai a qualcuno fosse fuggito questo dettaglio. Una guerra che ha fatto 130 mila morti, distruggendo l’economia reale e l’immagine anche sociale del bel paese.

Draghi deve restare al Governo, dia la spinta all’italia per la ripartenza, così come Mattarella deve ancora esercitare il ruolo di garante della Costituzione, a tutela della dignità di tutti noi fino al 2023. E poi, le urne.

Non ne facciamo una questione di tifo, lo ripetiamo: ma è necessario che Sergio Mattarella non si opponga al conferimento del mandato, per un termine non scritto di altri due anni, nell’esercizio del ruolo di Presidente della Repubblica Italiana. Lo merita lui, lo meritiamo noi.