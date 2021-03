Serie C: il Palermo più nero che rosa, in ritiro spirituale a Comiso VIDEO

Comiso - Il Palermo in ritiro da lunedì a Villa Orchidea dopo la brutta sconfitta con doppia espulsione di sabato a Viterbo, l'esonero del tecnico Roberto Boscaglia e il derby di domani sera contro il Catania. Nel video girato da un gruppo di tifosi l'arrivo del pullman del club allo stadio comunale Beppe Borgese, per la prima sessione di allenamento diretta dal neo tecnico ad interim Giacomo Filippi. E' stato direttamente l’ad rosanero Rinaldo Sagramola, dopo il ko in trasferta nell’ultimo match di campionato, a telefonare al dg del Marina di Ragusa: “Mi ha chiesto di poter avere una struttura dove allenarsi - ha dichiarato Nuncio Calogero. “Insieme ai dirigenti del Città di Comiso li abbiamo accolti volentieri” aggiunge l’assessore allo sport, Dante Di Trapani. Oggi l’ultimo dei tre giorni di ritiro prima della partenza, domani, verso il Massimino.