Serie A: vincono Atalanta e Lazio

ROMA, 21 AGO La Lazio di Maurizio Sarri vince all'esordio in campionato, battendo in trasferta l'Empoli per 31 mentre l'Atalanta si impone per 21 sul Torino. Sorpresi in avvio da una rete di Bandinelli, i biancocelesti replicano già nel primo tempo con Milinkovic Savic, Lazzari e Immobile su rigore. Di Muriel la rete che apre la sfida tra la squadra di Gasperini e i granata di Juric, che pareggiano nel finale Belotti ma nel recupero il giovane Piccoli garantisce i tre punti ai lombardi. (ANSA).