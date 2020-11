Servizi ai senzatetto, soldi per Ragusa, Modica, Vittoria, Comiso

Palermo - E' stato pubblicato sul sito istituzionale dell'assessorato regionale della Famiglia il bando relativo al finanziamento di progetti mirati al potenziamento della rete dei servizi per il pronto intervento sociale per le persone senza fissa dimora. A darne notizia è l'assessore regionale alle Politiche sociali, Antonio Scavone.

Le risorse sono destinate alle grandi città, quelle con popolazione superiore a 30 mila abitanti, e serviranno per promuovere l'inclusione sociale e per combattere ogni forma di povertà e di discriminazione.

"Con questo avviso ci poniamo come obiettivo - afferma Scavone - la riduzione della marginalità estrema con interventi mirati all'inclusione sociale a favore delle persone senza fissa dimora e delle popolazioni Rom, Sinti e Camminanti in coerenza con la strategia nazionale di inclusione. Il bando è rivolto alle principali aree urbane".

Tra i servizi che verranno finanziati, gli sportelli per la presa in carico, l'alloggio sociale temporaneo per adulti in difficoltà, docce e mense. A potere presentare le istanze saranno le 18 città polo delle agende urbane e/o con popolazione superiore a 50 mila abitanti (Acireale, Catania, Bagheria, Palermo, Messina, Siracusa, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Trapani, Erice, Marsala, Mazara del vallo, Castelvetrano, Gela,

Modica, Ragusa e Vittoria) e le 17 città che hanno elaborato un piano strategico e/o un piano Integrato di Sviluppo Urbano e che hanno una dimensione demografica compresa tra i 30 mila e i 50 mila abitanti (Alcamo, Avola, Augusta, Barcellona Pozzo di Gotto, Canicattì, Carini, Comiso, Favara , Licata, Sciacca, Misterbianco, Mascalucia, Milazzo, Monreale, Partinico, Paternò, Termini Imerese).