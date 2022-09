Servizi per Modica, 79 dipendenti nel limbo

Modica - Quasi 80 lavoratori della società Servizi per Modica, messa in liquidazione, attendono di sapere che ne sarà del loro posto proprio posto di lavoro. Dopo diversi gli incontri tra le parti in causa, è stato definito il passaggio dei dipendenti in due nuove società create ad hoc dal Comune. “Si era pervenuti ad un buon accordo con la precedente amministrazione – dice il segretario della Camera del Lavoro, Salvatore Terranova – ma non è stato possibile sottoscriverlo, forse per opposizione di qualcuno. Si era venuta a creare la condizione migliore per chiudere la vertenza, mettere in sicurezza la società e di conseguenza il Comune e di salvaguardare i dipendenti che non sarebbero andati incontro a declassamenti, dopo anni di interventi che li hanno notevolmente danneggiati, non solo sotto il profilo salariale”.

Dopo le dimissioni del sindaco Ignazio Abbate, è con il commissario straordinario che ci si deve confrontare ma “nel primo e unico incontro tenuto finora avuto – aggiunge Terranova – quest’ultimo ha lasciato intendere che vuole elaborare un percorso diverso, individuando un contratto nazionale di riferimento diverso dai due ccnl individuati in precedenza. Da almeno 20 giorni aspettiamo di essere riconvocati per continuare la trattativa - prosegue -, benché con un paio di note ne abbiamo sollecitato la convocazione. Rimanendo ancora ancorati a una società in liquidazione, i dipendenti non possono accedere neanche ad un minimo prestito, perché le banche non glielo riconoscono. Se i tempi sono quelli che già trascorsi - conclude -, significa che ci vorranno altri due anni: per cui aspettiamo tutta la prossima settimana e, se non avremo l’incontro, avvieremo le procedure per la proclamazione dello stato di agitazione e dei blocchi dei servizi”.