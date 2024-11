Sgarbi a Report, accusato di un doppio furto d'arte

Dopo lo scandalo sul dipinto rubato del manierista seicentesco Rutilio Manetti, la Cattura di San Pietro, l’ex sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi torna nell’occhio del ciclone. L’inchiesta targata Fatto Quotidiano + Report, aperta ormai un anno fa, si è infatti spostata su un altro paio di opere d’arte scomparse: un quadro del Seicento e una statua, sottratti rispettivamente da un palazzo nobiliare e da un tumulo tra gli Anni Ottanta e Novanta, sarebbero infatti ricomparsi in altrettante mostre a Ferrara e Rovereto, dove Sgarbi detiene posizioni di potere.

La ricostruzione guidata dal giornalista del Fatto Thomas Mackinson, che già aveva indagato sulla prima controversia sgarbiana, porta alla luce rivelazioni che aggravano la posizione del direttore del Museo MART di Rovereto e presidente della Fondazione Ferrara Arte (appena confermato), che gestisce tra gli altri Palazzo dei Diamanti. È in queste istituzioni pubbliche che Sgarbi ha organizzato delle mostre all’interno delle quali sono comparse le opere in questione, presentate come di proprietà della Fondazione Cavallini Sgarbi ma che secondo l’inchiesta risulterebbero rubate.