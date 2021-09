Sgarbi e Al Bano coperti di fischi al tributo per Battiato VIDEO

Verona - Il pubblico dell’Arena non ha gradito l'altroieri sera il bizzarro invito rivolto a sorpresa ad Al Bano e a Vittorio Sgarbi, da parte dell’organizzazione del tributo a Franco Battiato “Invito al viaggio”. Giustamente: ma che c’azzeccano con la vita e lo stile del cantautore siciliano? Accolti da una caterva di fischi appena messo piede sul palco, il cantante pugliese ha avuto almeno il buon senso di capire che la cosa migliore da fare era girare subito i tacchi: opzione colta al volo dal critico d’arte.

Al Bano invece si è intrattenuto ancora qualche attimo sul palco, provando a sdrammatizzare e a salvare la faccia: «In America i fischi sono segno di entusiasmo, ma qui non ho fatto niente…» ha detto prima di andarsene, rimediando così finalmente un applauso. All’evento hanno partecipato artisti come Alice, Fiorella Mannoia, Colapesce e Dimartino, Eugenio Finardi, Jovanotti e Angelo Branduardi, che intervistammo in esclusiva su Ragusanews il giorno della scomparsa di Battiato.