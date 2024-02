Sgarbi fa le bizze: "Dimissioni solo annunciate"

Roma - «Non sono ancora un ex sottosegretario. Le dimissioni le ho solo annunciate ma le devo ancora negoziare con il governo. In questo momento sono ancora sottosegretario alla Cultura, sia pure con annuncio di dimissioni. La mia agonia sarà lunga»: così il sottosegretario dimissionario Vittorio Sgarbi all'emittente di Frosinone Teleuniverso a margine di un evento alla Bit di Milano, la Borsa Internazionale del Turismo. Sgarbi è anche sindaco di Arpino (Frosinone) dove l'opposizione chiede che le vicissitudini del sottosegretario siano oggetto di un confronto in Consiglio comunale. A Sgarbi si rimprovera di essere poco presente in città.

«Dietro la sistematica campagna di diffamazione non c'è alcuna 'inchiesta giornalisticà, ma l'uso criminale delle accuse di un pregiudicato, Dario di Caterino.

Il quale, come 'vendettà per essere stato allontanato, ha scritto una lettera di menzogne e diffamazioni, che il giornale e la trasmissione televisiva hanno rilanciato senza preoccuparsi di verificare se le cose scritte fossero vere», ha detto Sgarbi in una nota di “replica” a Il Fatto e a Report, spiegando che è Dario Di Caterino, suo ex collaboratore, poi allontanato, l'autore della lettera anonima da cui è scaturita l'indagine dell'Antitrust.