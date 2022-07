Sgarbi: «Sharm el Sheik? Andate Sampieri!». I follower: «Costa il triplo»

Scicli - Da Scicli, dove ha festeggiato i 120 anni della Farmacia Cartia, Vittorio Sgarbi commenta alla sua maniera la tragedia del bimbo palermitano morto in Egitto, lanciando un tweet polemico contro chi va in vacanza a Sharm el Sheikh e altre località esotiche, anziché restarsene in Italia. “Leggo che quest’anno molti italiani vanno al mare in Egitto - scrive sul social -. Ma perché un italiano deve cercare a Sharm el Sheik quello che ha in casa? No, grazie. Andate a Caorle, Sampieri, Arcomagno o nella spiaggia rosa di Budelli in Sardegna”. C’è spazio anche per il borgo sciclitano nel podio del critico che, tra tutti, è quello che forse più assomiglia al Nord Africa (nella foto contrada Pisciotto), ma la provocazione ha raccolto come al solito una sporta di critiche.

Non per aver mancato di sensibilità nei confronti di una famiglia distrutta dal dolore e ritrovatasi suo malgrado nel ciclone mediatico in cui il critico sguazza da sempre, ma per non aver considerato il fattore economico che - per chi non è ricco come lui - determina la scelta della meta delle vacanze. “L’Italia costa il triplo” ribattono parecchi utenti. “Con lo stipendio di un operaio o di un impiegato statale medio si riesce a pagare meno di una settimana di uno qualsiasi dei bellissimi posti che hai nominato – nota un follower -. Escluse ovviamente le spese di viaggio e altri ‘orpelli’ pur necessari se una vacanza vuol essere tale: un souvenir, una pizza, un gelato, un’escursione. Molti italiani sono costretti alle vacanze agostane perché fino a luglio lavorano, ma non possono permettersi l’Italia”.

Prenotando su Booking e le altre piattaforme, scopriamo che il Sultan Gardens Resort di Sharm - sulle sponde di località che resta tra le più esclusive del Mar Rosso - è meno caro, ma fino a un certo punto. In alta stagione una camera per due persone costa da 110 a 170 euro a notte circa, ma è inclusa solo la colazione: pranzo e cena, come servizi in spiaggia e piscina, sono a parte e i prezzi non sono riportati neanche sul sito. Senza contare, anche in questo caso, le spese del volo e di eventuali spostamenti e assicurazioni, che sono affrontate anche da chi fa le ferie in patria. Certo in Italia, con la stessa cifra, di un hotel a 5 Stelle vedi giusto l’entrata. Di servizio.