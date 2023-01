Sharbat Gula, la "ragazza afghana" di Steve McCurry, oggi

Sharbat Gula Shinwari è afghana, oggi ha 47 anni, da bambina si è lasciata alle spalle una nazione caduta in mano ai Talebani. Diventando il simbolo, 38 anni fa - quando la sua immagine fu fermata dall'obiettivo del fotografo americano Steve McCurry - di un popolo costretto alla fuga. Dal giorno del suo arrivo, della "ragazza afghana", come è conosciuta in tutto il mondo, non si è saputo più nulla: fino ad oggi. Vive in una provincia remota dell'Italia, in incognito.

Lo sguardo che ha catturato il mondo è ancora tutto lì, per quanto nascosto da strati di diffidenza. Quando la tensione dei primi incontri scende, torna a splendere come nella foto che l'ha reso famoso. Ma c'è da dire che di fronte a estranei Sharbat Gula fa di tutto per nasconderlo: il velo sul volto prima, la mascherina poi, le mani a coprire gli occhi, a tratti. Si fa fatica a biasimarla: la foto ha travolto la sua vita. Aveva dieci anni quando McCurry la immortalò in un campo profughi in Pakistan: tredici quando si sposò e lasciò la scuola. Mentre la sua immagine faceva il giro del mondo lei viveva con il marito e i figli in povertà in una zona al confine fra Afghanistan e Pakistan.

Solo nel 2002, diciassette anni dopo il primo incontro, quando il fotografo americano la ritrovò, venne a sapere che la sua foto era stata riprodotta in tutto il mondo. Oggi Sharbat è vedova, madre di tre figli, nessuno dei quali ha ereditato lo sguardo di lei.