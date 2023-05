Sheida. Da Teheran a Marina di Ragusa, passando per Rai Uno e i macramè

Marina di Ragusa – Macramè, ovvero intreccio.

Devono aver pensato a questo gli autori della trasmissione di Rai Uno “Affari Tuoi”, che dovendo scegliere una concorrente che rappresentasse la Sicilia nel gioco a premi fra venti regioni, l’hanno presa di Teheran.

“Dall’Iran, passando per Torino sono salita in Sicilia perché volevo che le mie due bambine crescessero tra i profumi di arance e limoni”.

Lei si chiama Sheida, ha 32 anni, viene da Teheran e conosce molto bene la lingua italiana.

“Sì, sono salita in Sicilia da Torino, perché la Sicilia per me è qualcosa di alto”.

E’ reduce dalla partecipazione alla trasmissione Affari Tuoi con Amadeus su Rai Uno, Sheida che con suo marito Diego ha rappresentato la Sicilia, proprio lei nata in Iran, in una città che da sola fa il doppio degli abitanti dell’Isola che oggi l’accoglie.

E davanti a un caffè si racconta:

“Sono venuta in Italia a 18 anni, lasciando Teheran, dove avevo studiato francese e interior design. Lì avevo un posto di lavoro sicuro, nell’azienda di mio padre, ma grazie ai libri e alla Tv ero troppo affascinata dall’arte e dalla cultura italiana, e così, in accordo con la mia famiglia, mi sono trasferita a Firenze, dove sono rimasta pochissimo per poi iscrivermi all’Accademia di Belle Arti di Torino.

Parlavo solo francese e persiano, ma questo non mi ha scoraggiata. Ho iniziato a imparare l’italiano e mi sono ambientata subito. Dopo due anni ho conosciuto Diego, l’uomo che poi è diventato mio marito, figlio di una siciliana e di un calabrese, ma torinese di fatto.

A un certo punto lui fu chiamato per un lavoro a Noto e la Sicilia ci colpì molto. Alcuni amici ci invitarono a Marina di Ragusa e qui sembrava ci fosse una festa continua: gente sempre allegra, cordiale, accogliente.

Abbiamo deciso di lasciare Torino, dove nel frattempo mi ero laureata, e di trasferirci a Marina di Ragusa dove ci siamo sposati. Qui ho avuto la mia prima bimba e poi la seconda.

Il secondo parto è stato drammatico, perché a causa di un’emorragia durante il cesareo sono finita in Rianimazione a Catania. Mi considero una miracolata e ho mostrato la mia gratitudine al dottor Luigi Rabito, primario di Rianimazione a Ragusa, e all’infermiere Vito, in una lettera aperta che è stata pubblicata sui giornali. Quando sono tornata in salute, ho chiesto al dottor Luigi di essere il padrino di mia figlia”.

Oggi Sheida lavora in amministrazione a Villa Criscione, una villa-sala ricevimenti che organizza banchetti e matrimoni. A Marina di Ragusa la fermano per strada dopo averla vista e riconosciuta su Rai Uno ad Affari Tuoi, dove Amadeus ha raccontato la storia della sua vita, di donna siciliana di Teheran. Facendo record di ascolti, peraltro, oltre 5 milioni di telespettatori in quella puntata.

“È in Sicilia, tra zagare e grilli, limoni e gelsomini che amo crescere le mie figlie, e dico che sono salita al Sud, perché sento di essermi portata in alto scegliendo questa come la mia terra e chiedendole, in un certo senso, di farmi da madre. Ogni persona che ho incontrato su questa Isola meravigliosa ha fatto parte della mia famiglia, regalandomi tantissime emozioni e gioia”.

E a Marina di Ragusa Sheida coltiva la sua passione per i macramè: “Guardavo questi merletti e ne restavo incantata. Ho comprato un gomitolo di corda e da autodidatta ho iniziato a intrecciare il mio primo macramè. Non ho mai fatto una mostra, ho aperto una pagina Instagram e mostro i miei manufatti lì. La sera, quando metto a letto le bambine, mi rilasso e medito, annodando i pensieri sul mio passato, così ricco di emozioni”.

Quale è una emozione a cui pensi spesso?

“Quando iniziai il travaglio per il secondo parto, quello che mi portò in Rianimazione per nove giorni, arrivò dall’Iran la notizia della morte della mia ultima nonna. Era il 20 settembre 2020. Ero triste ma pensavo che qualcosa di lei era ancora dentro me e che quell’evento così brutto aveva un significato nella nuova vita che stavo per mettere al mondo”.