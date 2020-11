Shopping nell’era del Covid: boom delle farmacie online

Addio alle lunghe file e alle interminabili attese. In Farmacia? Adesso ci andiamo navigando. Con lo smartphone ovviamente, e seduti comodamente sul divano di casa nostra. Il Covid-19 non ha soltanto cambiato le nostre abitudini sociali e di comportamento, ma anche il modo in cui facciamo acquisti.

Questo vale per ogni tipo di prodotto: dai beni alimentari all’abbigliamento fino ai farmaci. Secondo la più recente edizione dell’Osservatorio “The World after Lockdown” curato da Nomisma e Crif, che da sette mesi analizza in maniera continuativa l’impatto della pandemia sulle vite dei cittadini, il 24% dei prodotti acquistati sul web sono proprio farmaci da banco/parafarmaci o integratori.

Non sono soltanto aumentati gli acquisti online, ma è cresciuto anche il numero di farmacie e parafarmacie che hanno scelto di sbarcare finalmente sulla rete e ampliare il proprio bacino di utenza. In totale sono oltre mille, con un incremento medio del 34,6%.

I prodotti più venduti

Per gli esperti, quello del Coronavirus si appresta a diventare l’anno in cui il settore delle farmacie online è cresciuto di più dopo il 2016, quando è stata liberalizzata la vendita dei farmaci da banco e senza prescrizione. I clienti comprano principalmente cosmetici, integratori e medicinali senza ricetta. E non solo durante il lockdown, dal momento che i dati registrano un picco degli acquisti anche nei mesi in cui si è usciti dall’emergenza.

I motivi del successo delle farmacie online

Il segreto di questo successo? La farmacia online è spesso più vantaggiosa di quella fisica, dal momento che per battere la concorrenza sul web i rivenditori applicano offerte e promozioni più serrate di quanto lo facciano all’interno dell’attività.

Molte piattaforme inoltre consentono un filo diretto con i farmacisti per dare consigli su prodotti e farmaci da banco. Spesso, infatti, è attivo un servizio di messaggistica istantanea con cui l’utente può dialogare con il proprio farmacista di fiducia. A questi vantaggi se ne unisce un altro: la consegna direttamente a casa di farmaci e parafarmaci. Tante le app dedicate per la consegna dei farmaci. Una volta effettuato l’ordine online, la maggior parte sceglie la consegna dell’acquisto direttamente a domicilio (il 78%), mentre il 16% propende per il click&collect con il ritiro presso il punto vendita.

Ci sono anche altri parametri che influenzano la decisione di preferire la farmacia online: per esempio, per alcuni, è importante la riservatezza, l’acquisto sul web permette al consumatore di mantenere l’anonimato fisico. Inoltre, gioca un ruolo importante la comodità di fare shopping 24 ore al giorno, sette giorni alla settimana senza dover uscire di casa, soprattutto se si è ammalati. Elemento non trascurabile specialmente di questi tempi.