Si arrampica sulla ruota panoramica e ci resta aggrappato per un’ora VIDEO

Messina - Un uomo si è arrampicato ieri sera sulla ruota Panoramica di piazza Cairoli, restando aggrappato ad uno dei montanti per oltre un'ora, a 50 metri d’altezza, davanti a circa 200 persone che nel frattempo avevano riempito la piazza. Intorno all’1.20 di notte la polizia ha convinto il 36enne tunisino, da anni residente a Messina, a scendere dalla struttura.

Tra l’altro, l’autoscala in dotazione ai vigili del fuoco si estendeva fino a 30 metri e dunque non avrebbe potuto raggiungerlo. Pare che l’uomo sia salito sulla ruota quando era già chiusa. Alla base del gesto disperato, il fallimentare tentativo di regolarizzare la sua posizione in Italia. È stato portato in caserma, ascoltato e rilasciato.