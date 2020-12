Si è dimesso il vescovo di Ragusa Cuttitta. Il Papa accetta. VIDEO

Ragusa - Il Papa ha accettato la rinuncia al governo pastorale della diocesi di Ragusa presentata da monsignor Carmelo Cuttitta. Il presule ha 58 anni. Ne dà notizia la Sala stampa del Vaticano.

La Santa Sede ha nominato un amministratore per la diocesi in attesa di individuare un nuovo vescovo. Cuttitta, palermitano di Godrano, era stato creato Vescovo di Ragusa il 7 ottobre 2015 da papa Francesco; il 28 novembre dello stesso anno aveva preso possesso canonico della Diocesi iblea. L'annuncio della rinuncia è stato dalla sala stampa del Vaticano e in cattedrale a Ragusa, oggi alle 12.

Motivi di salute

Monsignor Carmelo Cuttita, ha annunciato le dimissioni dalla carica nel corso di una celebrazione avvenuta a mezzogiorno in cattedrale e trasmessa online sui canali social. E' stato il vescovo stesso a celebrare la funzione e ad annunciare la sua scelta dettata da motivi di salute. "Tutti voi già sapete un po' della situazione in cui mi sono venuto a trovare, ve ne sarete accorti - ha detto il Vescovo - E pertanto voglio dare lettura della lettera pervenuta dalla Nunziatura Apostolica". La missiva conferma l'accoglimento della rinuncia del governo della diocesi e annuncia la benedizione da parte del Papa. Ad sostituirlo in Diocesi sarà il vicario Asta.