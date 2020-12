Si è svuotato il reparto covid al Maggiore di Modica

Modica - Sono 51 i ricoverati negli ospedali iblei per Covid. Oggi si è svuotata l’area Covid del Maggiore di Modica. Da inizio pandemia si contano 5092 guariti, e 135 decessi, nessuno in più rispetto a ieri. Ecco i dati dei ricoveri: Ospedale ‘Giovanni Paolo II’: 14 in Malattie Infettive, 4 in area grigia, 9 in Terapia Intensiva. Ospedale ‘Guzzardi’ di Vittoria: 24 in area Covid.

Sono 862 i positivi in provincia di Ragusa, di cui 793 in isolamento domiciliare, 51 ricoverati negli ospedali iblei e 18 in Rsa. Ecco il dato delle persone in isolamento domiciliare comune per comune: 70 Acate, 29 Chiaramonte Gulfi, 77 Comiso, 1 Giarratana, 5 Ispica, 155 Modica, 7 Monterosso Almo, 35 Pozzallo, 142 Ragusa, 23 Santa Croce Camerina, 35 Scicli, 207 Vittoria, 7 fuori provincia. Riguardo ai tamponi: 74010 molecolari, 19092 sierologici e 713621 test rapidi, per un totale di 164464 effettuati da inizio pandemia.