Si gira in Sicilia il nuovo film di Jessica Woodworth

Melilli, Siracusa - Si gira tra Melilli e Caltanissetta il nuovo lungometraggio di Bo Films, importante produzione cinematografica internazionale che produtrrà il nuovo film di Jessica Woodworth.

La Woodworth è una regista e produttrice statunitense trapiantata in Europa che ha ottenuto successo di critica e pubblico con Khadak (vincitore del Leone del Futuro 2006), Altipiano (Settimana della critica a Cannes 2009), La quinta stagione (in concorso al Festival di Venezia 2012) e Un re allo sbando (in concorso al Festival di Venezia - Orizzonti 2016).