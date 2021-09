Si gira la miniserie sulla vita della fotografa Letizia Battaglia

Palermo - Sono iniziate ai Cantieri culturali della Zisa le riprese della mini-serie dedicata a Letizia Battaglia con la regia Roberto Andò e prodotta per RaiUno in collaborazione con Bibi Film.

Il ruolo della fotografa da giovane sarà interpretato dall’attrice palermitana Isabella Ragonese, mentre Letizia bambina da Viola Pusateri, la piccola Antonella de “Le sorelle Macaluso”. Circola il nome anche di un'altra ex sorella Macaluso, Eleonora De Luca. Le riprese della serie, che andrà in onda in prima serata su RaiUno, continueranno per tutto l’autunno tra Palermo e Roma.